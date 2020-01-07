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ТЭК 07.01.2020 10:25

Проектирование ЛЭП длиной более 15 км и мощностью свыше 220 КВ должно подлежать экологической экспертизе

Кабинет министров Азербайджана внес изменения в правила охраны электросетей напряжение, в которых превышает 1 тыс. вольт, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Кабмине.

Согласно решению Кабмина от 30 декабря 2019 года при проектировании высоковольтных линий электропередач мощностью более 220 КВ и протяженностью более 15 км, необходима подготовка документа «Оценка воздействия на окружающую среду» (ОВОС) и прохождение государственной экологической экспертизы.

Б.Рустамбеков

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Тэги: КАБМИН, ЛЭП

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]