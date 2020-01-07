Проектирование ЛЭП длиной более 15 км и мощностью свыше 220 КВ должно подлежать экологической экспертизе

Кабинет министров Азербайджана внес изменения в правила охраны электросетей напряжение, в которых превышает 1 тыс. вольт, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Кабмине.

Согласно решению Кабмина от 30 декабря 2019 года при проектировании высоковольтных линий электропередач мощностью более 220 КВ и протяженностью более 15 км, необходима подготовка документа «Оценка воздействия на окружающую среду» (ОВОС) и прохождение государственной экологической экспертизы.

Б.Рустамбеков