Evrodizayn стала техконсультантом Минфина Азербайджана

Министерство финансов Азербайджана выбрало консультанта для подготовки техпредложения по созданию "Системы централизованного электронного реестра" налоговых и таможенных льгот.

Согласно материалам сайта www.tender.gov.az, Минфин объявил ЗАО «Evrodizayn» победителем соответствующего тендера. Между сторонами заключен договор на выполнение работ.

Стоимость контракта – 865,5 тыс. манатов.

А.Азизов