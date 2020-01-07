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Инфраструктура и тендеры 07.01.2020 10:52

Evrodizayn стала техконсультантом Минфина Азербайджана

Министерство финансов Азербайджана выбрало консультанта для подготовки техпредложения по созданию "Системы централизованного электронного реестра" налоговых и таможенных льгот.

Согласно материалам сайта www.tender.gov.az, Минфин объявил ЗАО «Evrodizayn» победителем соответствующего тендера. Между сторонами заключен договор на выполнение работ.

Стоимость контракта – 865,5 тыс. манатов.

А.Азизов

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Тэги: МИНФИН, ТЕНДЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]