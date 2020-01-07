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Регион 07.01.2020 12:06

Парламент Ирана принял законопроект, называющий все ВС США террористическими

Парламент Ирана во вторник принял законопроект, который определяет американскую армию и Пентагон как террористические организации, сообщает агентство Tasnim.

Документ принят единогласно в ответ на убийство генерала Касема Сулеймани в ходе спецоперации США в Багдаде 3 января.

Согласно одной из статей законопроекта, иранская администрация также должна направить силам "Аль-Кудс", которыми командовал Сулеймани, 200 млн евро из Фонда национального развития на укрепление их обороноспособности.

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Тэги: ИРАН, США, ПАРЛАМЕНТ, ЗАКОНОПРОЕКТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]