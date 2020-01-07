Иранцы прощаются с генералом Сулеймани в его родном городе

В родном городе убитого в ходе спецоперации США в Багдаде иранского генерала Касема Сулеймани - в Кермане - проходит церемония прощания с ним, передают иранские и западные СМИ.
Эта церемония прощания станет финальной перед погребением Сулеймани. Похороны иранского генерала, как ожидается, состоятся с 14:00 по местному времени (14:00) до 16:00 на кладбище мучеников в Кермане.
По данным иранского агентства "Мехр", на улицах Кермана собрались "миллионы иранцев", чтобы почтить память Сулеймани в день его похорон. С собой они принесли портреты генерала. Многие из них скандируют: "Смерть Америке" и "Смерть Израилю".
В Керман, расположенный на юго-востоке Ирана, останки погибших привезли во вторник утром. Еще несколько траурных церемоний уже прошли в Ахвазе, Мешхеде, Тегеране и Куме.
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