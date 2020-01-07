Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9025 RUR   0.0275 GBR   2.2392 TRY   0.2849

Цена на нефть

    $/bbl WTI 61.72 0.04 Brent 68.16 0.24

Погода в Баку

  ночь день

Регион 07.01.2020 12:14

Иранцы прощаются с генералом Сулеймани в его родном городе

В родном городе убитого в ходе спецоперации США в Багдаде иранского генерала Касема Сулеймани - в Кермане - проходит церемония прощания с ним, передают иранские и западные СМИ.

Эта церемония прощания станет финальной перед погребением Сулеймани. Похороны иранского генерала, как ожидается, состоятся с 14:00 по местному времени (14:00) до 16:00 на кладбище мучеников в Кермане.

По данным иранского агентства "Мехр", на улицах Кермана собрались "миллионы иранцев", чтобы почтить память Сулеймани в день его похорон. С собой они принесли портреты генерала. Многие из них скандируют: "Смерть Америке" и "Смерть Израилю".

В Керман, расположенный на юго-востоке Ирана, останки погибших привезли во вторник утром. Еще несколько траурных церемоний уже прошли в Ахвазе, Мешхеде, Тегеране и Куме.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ИРАН, ГЕНЕРАЛ, ПРОЩАНИЕ


Похожие новости


Иран может нанести удар по США, но не станет делать это первым, полагает американский генерал

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]