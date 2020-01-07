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ТЭК 07.01.2020 16:02

Ахмедов назначен новым руководителем Азеришыг

Президент Азербайджана Ильхам Алиев освободил Вугара Ахмедова с должности заместителя председателя ОАО «Азеришыг» и назначил главой этого общества.

Соответствующие распоряжения Алиева опубликованы во вторник на сайте главы государства.

Пост председателя Азеришыг оставался вакантным с сентября 2018 года, когда его руководитель Баба Рзаев был назначен главой ОАО «Азерэнержи».

Распоряжением президента Азербайджана от 10 февраля 2015 года ОАО "Бакыэлектрикшебеке" ("Бакэлектросеть") было преобразовано в ОАО "Азеришыг" ("Азерсвет").

В функции ОАО "Азеришыг" входит покупка электроэнергии на территории Азербайджана, надежное, безопасное и эффективное энергоснабжение потребителей.

Н.Аббасова

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Тэги: АЗЕРИШЫГ, ГЛАВА, НАЗНАЧЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]