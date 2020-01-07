Ахмедов назначен новым руководителем Азеришыг

Президент Азербайджана Ильхам Алиев освободил Вугара Ахмедова с должности заместителя председателя ОАО «Азеришыг» и назначил главой этого общества.
Соответствующие распоряжения Алиева опубликованы во вторник на сайте главы государства.
Пост председателя Азеришыг оставался вакантным с сентября 2018 года, когда его руководитель Баба Рзаев был назначен главой ОАО «Азерэнержи».
Распоряжением президента Азербайджана от 10 февраля 2015 года ОАО "Бакыэлектрикшебеке" ("Бакэлектросеть") было преобразовано в ОАО "Азеришыг" ("Азерсвет").
В функции ОАО "Азеришыг" входит покупка электроэнергии на территории Азербайджана, надежное, безопасное и эффективное энергоснабжение потребителей.
Н.Аббасова
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