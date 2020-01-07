Угрозы Трампа Ирану возымеют обратный эффект - Зариф

Глава МИД Ирана Джавад Зариф во вторник в интервью CNN заявил, что угрозы президента США Дональда Трампа в адрес иранцев их не напугают.
"Президент Трамп, после того, как он вчера увидел толпы, должен перестать угрожать этим людям, которых его угрозы только приведут в ярость. Его угрозы не испугают нас", - сказал он.
"Война была начата давно Соединенными Штатами. Соединенные Штаты уничтожили стабильность в этом регионе. Соединенные Штаты подорвали безопасности в этом регионе", - подчеркнул Зариф.
Глава МИД Ирана подчеркнул, что Трамп "не уважает международное право и готовится совершить военные преступления". "Атака по культурному наследию - это военное преступление", - убежден он.
Вместе с тем, Зариф отметил, что выход США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Ирана вверг в хаос Ближний Восток.
"Для режима Трампа важно осознать, что все в этом регионе начало идти на лад после заключения СВПД. Мы увидели нормальные выборы в Ираке, в Ливане. Мы увидели снижение напряженности в Сирии. И что произошло? Соединенные Штаты начали кампанию максимального давления, терроризируя иранский народ, создавая для него трудности достать еду и медикаменты", - сказал Зариф.
В пятницу минувшей недели стало известно о гибели в Багдаде командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани и заместителя командующего шиитским ополчением Ирака Абу Махди аль-Мухандиса. Операция по их устранению была проведена в Ираке американскими военными по указанию Трампа.
Президент США Дональд Трамп накануне в очередной раз пообещал "серьезное возмездие", если Тегеран начнет атаки, чтобы отомстить за убийство Сулеймани. При этом он подтвердил готовность к нанесению ударов по иранским объектам культурного наследия.
Иран объявил в воскресенье вечером о пятом, финальном шаге по отходу от договоренностей по СВПД. Однако в Тегеране отметили, что Иран продолжит свое сотрудничество с МАГАТЭ и вернется к выполнению своих обязательств по ядерной сделке, если санкции в отношении страны будут сняты и учет интересов Ирана будет гарантирован.
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