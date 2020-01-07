ГАТ покупает у Infinitech ИКТ-оборудование на 174 тыс. манатов

Государственное агентство по туризму Азербайджана (ГАТ) приобретает у ООО «Infinitech» ИКТ-оборудование и лицензии.

Согласно данным сайта www.tender.gov.az, с ООО «Infinitech» подписан соответствующий контракт, стоимость приобретаемого оборудования составляет 174,316 тыс. манатов.

Х.Насирзаде