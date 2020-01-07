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Транспорт и связь 07.01.2020 16:10

ГАТ покупает у Infinitech ИКТ-оборудование на 174 тыс. манатов

Государственное агентство по туризму Азербайджана (ГАТ) приобретает у ООО «Infinitech» ИКТ-оборудование и лицензии.

Согласно данным сайта www.tender.gov.az, с ООО «Infinitech» подписан соответствующий контракт, стоимость приобретаемого оборудования составляет 174,316 тыс. манатов.

Х.Насирзаде

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ГАТ, ОБОРУДОВАНИЕ, ИКТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]