Путин и Эрдоган в Стамбуле обсудят ситуацию в Сирии и Ливии - Кремль

Президент России Владимир Путин 8 января посетит с рабочим визитом Стамбул для участия в церемонии ввода в эксплуатацию газопровода "Турецкий поток", сообщила во вторник пресс-служба Кремля.

"Состоятся также переговоры с Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которых планируется обсудить вопросы дальнейшего развития российско-турецкого сотрудничества и актуальную международную проблематику, включая ситуацию в Сирии и Ливии", - говорится в сообщении.