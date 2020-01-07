Путин и Эрдоган в Стамбуле обсудят ситуацию в Сирии и Ливии - Кремль

Президент России Владимир Путин 8 января посетит с рабочим визитом Стамбул для участия в церемонии ввода в эксплуатацию газопровода "Турецкий поток", сообщила во вторник пресс-служба Кремля.
"Состоятся также переговоры с Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которых планируется обсудить вопросы дальнейшего развития российско-турецкого сотрудничества и актуальную международную проблематику, включая ситуацию в Сирии и Ливии", - говорится в сообщении.
Минобороны и Военная прокуратура определили план совместных действий на 2020 год
БДИПЧ ОБСЕ открыло миссию по наблюдению за парламентскими выборами в Азербайджане
Сеть Домов Азербайджана за рубежом в 2020г достигнет 10 точек
Алиев отмечает необходимость увеличения генерирующих энергомощностей в Азербайджане
Иностранные компании хотят инвестировать сотни миллионов долларов США на развитие сферы ВИЭ в Азербайджан - Алиев
ГАТ покупает у Infinitech ИКТ-оборудование на 174 тыс. манатов
Два гражданина РФ похищены пиратами в Нигерии - посольство
Азербайджан вошел в топ-10 стран среди любителей приключений на 2020г
Граждане Азербайджана в 2019 году получили безвизовый доступ в Пакистан, Сенегал и Сербию
Президент Алиев выделил 2,1 млн манатов на улучшение доступа к питьевой воде в Агджабединском районе
Президент Алиев подписал распоряжение о назначения в судебную систему в Нахчыванской Автономной республике
ИВ Исмаиллинского района направит около 1 млн манатов на восстановление домов после землетрясения
2020-ый год для AccessBank-a однозначно будет прибыльным
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
Банк ВТБ (Азербайджан) будет работать в нерабочие дни
Bakcell и ASAN Məktub организовали праздник для детей страдающих лейкемией
Лавров примет участие в заседании СМИД ОБСЕ в Братиславе
Второй нефтяной саммит Argus в Азербайджане пройдет весной 2020г