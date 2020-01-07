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Дальнее зарубежье 07.01.2020 16:57

Нынешняя правящая коалиция Эстонии не ратифицирует пограничный договор с Россией, даже если она сделает первый шаг - спикер парламента

Пришедшая в 2019 году к власти в Эстонии коалиция не будет ратифицировать пограничный договор с Россией, заявил спикер парламента Хенн Пыллуаас (Henn Polluaas).

"Позиция коалиции состоит в том, что мы не будем продвигаться с ратификацией пограничного договора", - сообщил он во вторник порталу телерадиовещания ERR.

Отвечая на вопрос о том, как следует поступить Эстонии, если Россия ратифицирует пограничный договор первой, Пыллуаас заявил, что в таком случае ничего делать не нужно.

"Ничего делать не следует. Несомненно, нам не следует его ратифицировать. Если мы заключим новый договор о границе и откажемся от тех территорий (Ивангорода и Печорского района Псковской области, которые отошли к Эстонии по Тартускому мирному договору 1920 года и были возвращены после вхождения Эстонии в состав СССР - ИФ), это будет иметь огромные юридические последствия", - считает председатель парламента.

"Во-первых, мы аннулируем Тартуский мирный договор. В связи с этим аннулируется и наша правопреемственность, что означает автоматическое изменение состава наших граждан и т.д. Это исключительно опасный путь", - отметил он.

Пограничный договор (так вкратце называются договоры о сухопутной и морской границе - ИФ) между Эстонской Республикой и Российской Федерацией был подписан 18 февраля 2014 года министрами иностранных дел Урмасом Паэтом и Сергеем Лавровым.

Первое чтение закона о ратификации пограничных договоров прошло в парламенте Эстонии 25 ноября 2015 года, после чего дальнейшее делопроизводство было приостановлено в ожидании аналогичных действий с российской стороны.

В январе 2018 года посольство РФ в Эстонии сообщило, что "министр иностранных дел России Сергей Лавров вновь четко определил главное условие для этого шага - нормальная неконфронтационная атмосфера в двусторонних отношениях. Россия свое обязательство сдержала. Со стороны эстонского правительства русофобская риторика продолжает зашкаливать. В такой ситуации о продвижении ратификации пограничных договоров говорить не приходится".

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Тэги: ЭСТОНИЯ, РОССИЯ, КОАЛИЦИЯ, ПОГРАНДОГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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