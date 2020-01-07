Нынешняя правящая коалиция Эстонии не ратифицирует пограничный договор с Россией, даже если она сделает первый шаг - спикер парламента

Пришедшая в 2019 году к власти в Эстонии коалиция не будет ратифицировать пограничный договор с Россией, заявил спикер парламента Хенн Пыллуаас (Henn Polluaas).
"Позиция коалиции состоит в том, что мы не будем продвигаться с ратификацией пограничного договора", - сообщил он во вторник порталу телерадиовещания ERR.
Отвечая на вопрос о том, как следует поступить Эстонии, если Россия ратифицирует пограничный договор первой, Пыллуаас заявил, что в таком случае ничего делать не нужно.
"Ничего делать не следует. Несомненно, нам не следует его ратифицировать. Если мы заключим новый договор о границе и откажемся от тех территорий (Ивангорода и Печорского района Псковской области, которые отошли к Эстонии по Тартускому мирному договору 1920 года и были возвращены после вхождения Эстонии в состав СССР - ИФ), это будет иметь огромные юридические последствия", - считает председатель парламента.
"Во-первых, мы аннулируем Тартуский мирный договор. В связи с этим аннулируется и наша правопреемственность, что означает автоматическое изменение состава наших граждан и т.д. Это исключительно опасный путь", - отметил он.
Пограничный договор (так вкратце называются договоры о сухопутной и морской границе - ИФ) между Эстонской Республикой и Российской Федерацией был подписан 18 февраля 2014 года министрами иностранных дел Урмасом Паэтом и Сергеем Лавровым.
Первое чтение закона о ратификации пограничных договоров прошло в парламенте Эстонии 25 ноября 2015 года, после чего дальнейшее делопроизводство было приостановлено в ожидании аналогичных действий с российской стороны.
В январе 2018 года посольство РФ в Эстонии сообщило, что "министр иностранных дел России Сергей Лавров вновь четко определил главное условие для этого шага - нормальная неконфронтационная атмосфера в двусторонних отношениях. Россия свое обязательство сдержала. Со стороны эстонского правительства русофобская риторика продолжает зашкаливать. В такой ситуации о продвижении ратификации пограничных договоров говорить не приходится".
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