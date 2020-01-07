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Регион 07.01.2020 16:30

Число жертв давки на прощании с Сулеймани в Иране увеличилось до 40, пострадали более 200 человек

Число жертв давки, произошедшей в ходе прощания с генералом Касемом Сулеймани в Иране, достигло 40 человек, сообщают иранские СМИ со ссылкой на медиков.

Ранее сообщалось, что жертвами стали порядка 30-35 человек.

Кроме того, увеличилось число пострадавших - со 190 человек до 213.

Во вторник в иранском городе Кермане на юго-востоке Ирана проходит церемония прощания и похороны Сулеймани, убитого в ходе спецоперации США в Багдаде.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ИРАН, ДАВКА, ЖЕРТВЫ, РОСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]