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ТЭК 07.01.2020 16:51

Иностранные компании хотят инвестировать сотни миллионов долларов США на развитие сферы ВИЭ в Азербайджан - Алиев

Доходы Азербайджана от экспорта электроэнергии в 2019 году составили около $60 млн, заявил президент Ильхам Алиев.

Алиев во вторник принял Вугара Ахмедова, назначенного на должность председателя АО «Азеришыг», с которым обсудил дальнейшие перспективы развития сферы электроэнергетики в Азербайджане.

«В настоящее время мы обладаем дополнительными энергетическими мощностями в 1 тыс. МВт, что составляет резерв и в то же время расширяет наш экспортный потенциал. В минувшем году доходы от экспорта электроэнергии составили в районе $60 млн», - сказал Алиев, слова которого приводит сайт главы государства.

Президент напомнил, что за последние 15 лет в Азербайджане было создано 3 тыс. МВт новых генерирующих мощностей, построено много электростанций, что превратило Азербайджан «в одну из ведущих стран в мире в этом направлении».

Глава государства также сообщил, что к настоящему времени капитально отремонтированы пять блоков тепловой электростанции в Мингячевире (Азербайджанская ТЭС, авария на которой привела к блэкауту в июле 2018 года - ИФ), что позволило восстановить порядка 400 МВт потерянной мощности. «Реконструкция оставшихся трех блоков станции будет осуществлена в 2020 году, и мы получим дополнительные генерирующие мощности», - сказал Алиев.

Президент добавил, что ведутся серьезные работы по созданию энергомощностей за счет возобновляемых источников энергии (ВИЭ). В частности, уже функционирует ветряная электростанция мощностью 50 МВт. «В настоящее время частные компании, иностранные фирмы проявляют большой интерес к этой сфере, хотят инвестировать сотни миллионов долларов и мы высоко это оцениваем», - подчеркнул Алиев.

Н.Аббасова

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ЭНЕРГЕТИКА, ИНВЕСТИЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]