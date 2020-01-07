Иностранные компании хотят инвестировать сотни миллионов долларов США на развитие сферы ВИЭ в Азербайджан - Алиев

Доходы Азербайджана от экспорта электроэнергии в 2019 году составили около $60 млн, заявил президент Ильхам Алиев.
Алиев во вторник принял Вугара Ахмедова, назначенного на должность председателя АО «Азеришыг», с которым обсудил дальнейшие перспективы развития сферы электроэнергетики в Азербайджане.
«В настоящее время мы обладаем дополнительными энергетическими мощностями в 1 тыс. МВт, что составляет резерв и в то же время расширяет наш экспортный потенциал. В минувшем году доходы от экспорта электроэнергии составили в районе $60 млн», - сказал Алиев, слова которого приводит сайт главы государства.
Президент напомнил, что за последние 15 лет в Азербайджане было создано 3 тыс. МВт новых генерирующих мощностей, построено много электростанций, что превратило Азербайджан «в одну из ведущих стран в мире в этом направлении».
Глава государства также сообщил, что к настоящему времени капитально отремонтированы пять блоков тепловой электростанции в Мингячевире (Азербайджанская ТЭС, авария на которой привела к блэкауту в июле 2018 года - ИФ), что позволило восстановить порядка 400 МВт потерянной мощности. «Реконструкция оставшихся трех блоков станции будет осуществлена в 2020 году, и мы получим дополнительные генерирующие мощности», - сказал Алиев.
Президент добавил, что ведутся серьезные работы по созданию энергомощностей за счет возобновляемых источников энергии (ВИЭ). В частности, уже функционирует ветряная электростанция мощностью 50 МВт. «В настоящее время частные компании, иностранные фирмы проявляют большой интерес к этой сфере, хотят инвестировать сотни миллионов долларов и мы высоко это оцениваем», - подчеркнул Алиев.
Н.Аббасова
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