Президент Алиев выделил 2,1 млн манатов на улучшение доступа к питьевой воде в Агджабединском районе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился выделить ОАО «Мелиорация и водное хозяйство» 2,1 млн манатов на осуществление работ по бурению субартезаинских скважин в Агджабединском районе.
Соответствующее распоряжение президент Алиев подписал во вторник, оно опубликовано на сайте главы государства.
Согласно распоряжению, средства будут направлены на проектирование и бурение 30 субартезинских скважин в 20 селах в Агджабединском районе, в которых проживают 83,682 тыс. человека.
Средства на эти цели будут выделены из госбюджета Азербайджана на 2020 год в рамках государственных капвложений.
Х.Насирзаде
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