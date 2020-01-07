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07.01.2020 16:57

Президент Алиев выделил 2,1 млн манатов на улучшение доступа к питьевой воде в Агджабединском районе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился выделить ОАО «Мелиорация и водное хозяйство» 2,1 млн манатов на осуществление работ по бурению субартезаинских скважин в Агджабединском районе.

Соответствующее распоряжение президент Алиев подписал во вторник, оно опубликовано на сайте главы государства.

Согласно распоряжению, средства будут направлены на проектирование и бурение 30 субартезинских скважин в 20 селах в Агджабединском районе, в которых проживают 83,682 тыс. человека.

Средства на эти цели будут выделены из госбюджета Азербайджана на 2020 год в рамках государственных капвложений.

Х.Насирзаде

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, СРЕДСТВА, МЕЛИОРАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]