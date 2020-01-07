Президент Алиев выделил 2,1 млн манатов на улучшение доступа к питьевой воде в Агджабединском районе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился выделить ОАО «Мелиорация и водное хозяйство» 2,1 млн манатов на осуществление работ по бурению субартезаинских скважин в Агджабединском районе.

Соответствующее распоряжение президент Алиев подписал во вторник, оно опубликовано на сайте главы государства.

Согласно распоряжению, средства будут направлены на проектирование и бурение 30 субартезинских скважин в 20 селах в Агджабединском районе, в которых проживают 83,682 тыс. человека.

Средства на эти цели будут выделены из госбюджета Азербайджана на 2020 год в рамках государственных капвложений.

Х.Насирзаде