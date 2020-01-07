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Дальнее зарубежье 07.01.2020 17:07

Хорватия передислоцирует своих военных из Ирака в Кувейт

Минобороны Хорватии заявило во вторник, что 14 хорватских военнослужащих будут передислоцированы из Ирака в Кувейт, сообщает Associated Press.

В заявлении ведомства говорится, что дальнейшие шаги будут сделаны в результате консультаций с союзниками по НАТО.

Ранее в Берлине заявили о намерении передислоцировать 35 военнослужащих в Иорданию и в Кувейт из Ирака. О таком же решении заявили в Словакии, семь военнослужащих которой находится в Ираке.

Вместе с тем, в Словении заявили, что шесть ее военнослужащих остаются в Ираке на базе в Эрбиле. Минобороны этой страны отметило, что постоянно следит за ситуацией.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЕВРОПА, ХОРВАТИЯ, ИРАК, ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]