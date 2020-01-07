Алиев отмечает необходимость увеличения генерирующих энергомощностей в Азербайджане

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о необходимости увеличения генерирующих энергетических мощностей в стране в связи с увеличением числа новых предприятий и ростом населения.
«За 15 лет в Азербайджане в энергетической сфере создано около 3 тыс. Мегаватт новых генерирующих мощностей, построено много новых электростанций. Таким образом, Азербайджан на мировом уровне в этом направлении превратился в одну из ведущих стран», - сказал Алиев во вторник, принимая вновь назначенного председателя ОАО «Азеришыг» Вугара Ахмедова.
Президент также подчеркнул, что сборы за реализованную электроэнергию на уровне 95% считается хорошим показателем.
«То, что Азеришыг выплачивает Азерэнержи 100% за поставляемую электроэнергию, а сборы от реализации находятся на уровне 95%, я считаю хорошим показателем. Раньше в этой области существовали большие проблемы с выплатами, сейчас такой проблемы нет», - сказал глава государства.
Алиев также отметил, что распределительные сети в стране полностью обновлены.
«Распределительные сети полностью заменены и для поддержания энергоснабжения на существующем уровне необходима постоянная работа, в частности со стороны «Азеришыг». Наши потребности растут. Только в 2019 году ненефтяной сектор показал рост на 14%. Следовательно, нам нужны дополнительные энергетические мощности», - подчеркнули президент.
Глава государства также высоко оценил уровень подключения к энергосети. «В некоторых странах это является большой проблемой, и новые предприятия не могут подсоединиться к общей сети. У нас такой проблемы не существует», - сказал президент.
Алиев подчеркнул необходимость создания новых генерирующих мощностей в связи с ростом населения Азербайджана. «Сейчас население страны составляет 10 млн человек, но спустя годы оно достигнет 11, 12 млн человек. Наши сети должны быть готовы к этому. Поэтому мы направляем большие средства на обновление генерирующих мощностей», - сказал президент Азербайджана.
Б.Рустамбеков
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