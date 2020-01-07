Минобороны и Военная прокуратура определили план совместных действий на 2020 год

Министерство обороны и Военная прокуратура подписали план совместных мероприятий на 2020 год, сообщает пресс-служба Минобороны.

«Мероприятия будут направлены на укрепление правопорядка и военной дисциплины, а также предотвращение случаев преступления в азербайджанской армии в 2020 году», - передает оборонное ведомство.

Как сообщает Минобороны, определены сроки и места проведения запланированных мероприятий, а также ответственные лица.

Х.Насирзаде