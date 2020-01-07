Зариф заявил, что Гутерриш проинформировал его об отказе США в выдаче визы для визита в ООН

Глава МИД Ирана Джавад Зариф во вторник заявил, что генсек ООН Антониу Гутерриш проинформировал его о том, что США отказали ему в выдаче визы для поездки в Нью-Йорк в штаб-квартиру ООН, сообщает агентство "Исна".
"Нам известно, что госсекретарь США Майк Помпео в ходе телефонного звонка генсеку ООН заявил, что у них нет времени, чтобы сделать визу для Джавада Зарифа, и что они не сделают визу. Генеральный секретарь ответил, что у Ирана есть право принять участие в этой сессии", - цитирует Зарифа агентство.
Дипломат намеревался прибыть в Нью-Йорк и 9 января принять участие в заседании Совета безопасности ООН. Глава МИД Ирана планировал выступить в Совбезе ООН по вопросу о гибели иранского военачальника Касема Сулеймани в результате спецоперации США в Багдаде 3 января.
СМИ ранее со ссылкой на источники сообщили, что США отказали Зарифу во въездной визе.
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