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Регион 07.01.2020 17:41

Зариф заявил, что Гутерриш проинформировал его об отказе США в выдаче визы для визита в ООН

Глава МИД Ирана Джавад Зариф во вторник заявил, что генсек ООН Антониу Гутерриш проинформировал его о том, что США отказали ему в выдаче визы для поездки в Нью-Йорк в штаб-квартиру ООН, сообщает агентство "Исна".

"Нам известно, что госсекретарь США Майк Помпео в ходе телефонного звонка генсеку ООН заявил, что у них нет времени, чтобы сделать визу для Джавада Зарифа, и что они не сделают визу. Генеральный секретарь ответил, что у Ирана есть право принять участие в этой сессии", - цитирует Зарифа агентство.

Дипломат намеревался прибыть в Нью-Йорк и 9 января принять участие в заседании Совета безопасности ООН. Глава МИД Ирана планировал выступить в Совбезе ООН по вопросу о гибели иранского военачальника Касема Сулеймани в результате спецоперации США в Багдаде 3 января.

СМИ ранее со ссылкой на источники сообщили, что США отказали Зарифу во въездной визе.

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Тэги: ИРАН, ЗАРИФ, США, ВИЗА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]