Пресс-релиз

9 января 2020 года в Российском информационно-культурном центре в Баку (РИКЦ) состоится концерт, посвященный 75-летию со дня рождения советского и российского композитора Максима Дунаевского.

На творческом вечере прозвучат песни композитора в исполнении юных дарований из Баку.

Начало в 16.00. Вход свободный.

Адрес: город Баку, проспект Ходжалы, д.20, метро "Хатаи".

Телефоны для справок: 496-45-00, 496-48-00.

Электронная почта: [email protected]

Руководитель

Представительства Россотрудничества

в Азербайджанской Республике В.П. Денисов



