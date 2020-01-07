Пресс-релиз

9 января 2020 года в Российском информационно-культурном центре в Баку (РИКЦ) состоится концерт, посвященный 75-летию со дня рождения советского и российского композитора Максима Дунаевского.
На творческом вечере прозвучат песни композитора в исполнении юных дарований из Баку.
Начало в 16.00. Вход свободный.
Адрес: город Баку, проспект Ходжалы, д.20, метро "Хатаи".
Телефоны для справок: 496-45-00, 496-48-00.
Электронная почта: [email protected]
Руководитель
Представительства Россотрудничества
в Азербайджанской Республике В.П. Денисов
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