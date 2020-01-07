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Дальнее зарубежье 07.01.2020 18:00

Путин прибыл в Дамаск, провел переговоры с Асадом

Президент России Владимир Путин прибыл с визитом в Дамаск, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Из аэропорта Владимир Путин направился в командный пункт группировки войск Вооруженных сил РФ в Сирийской Арабской Республике, проехал по улицам Дамаска", - отметил пресс-секретарь.

"В командном пункте Путина встретил президент Сирии Башар Асад", - сообщил Песков. "Главы двух государств заслушали доклады военных о положении дел в различных регионах страны", - добавил Песков.

Позднее состоялись двусторонние переговоры российской и сирийской делегаций. "В ходе общения с Асадом Путин отметил, что сейчас можно с уверенностью констатировать, что пройдено огромное расстояние на пути восстановления сирийской государственности и территориальной целостности страны", - сказал пресс-секретарь.

По его словам, "Путин также отметил, что на улицах Дамаска невооруженным глазом можно заметить признаки восстанавливающейся мирной жизни".

Песков также сообщил, что Асад в свою очередь поблагодарил Путина за визит. "Президент Сирии выразил признательность за помощь России и российским военным в борьбе с терроризмом и восстановлении мирной жизни в Сирии". "Асад также тепло поздравил Путина и весь российский народ с праздником Рождества Христова", - добавил Песков.

Далее в программе пребывания Путина в Сирии запланировано посещение еще нескольких объектов, добавил Песков.

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Тэги: СИРИЯ, ПУТИН, ПРИБЫТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]