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Дальнее зарубежье 07.01.2020 18:13

Парламент утвердил Санчеса на посту премьера Испании

Депутаты испанского парламента поддержали кандидатуру Педро Санчеса на посту председателя правительства, сообщает газета "Паис".

Кандидатура Санчеса утверждена голосованием во втором туре с небольшим перевесом. В его поддержку проголосовали 167 депутатов, 165 - высказались против, еще 18 депутатов воздержались от голосования.

В первом туре, который состоялся в воскресенье, ему не удалось заручиться поддержкой абсолютного большинства депутатов. Для победы во втором туре достаточно обычного большинства голосов.

В Испании за год дважды прошли выборы, а правительство работало в статусе исполняющего обязанности с весны.

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Тэги: ИСПАНИЯ, ПАРЛАМЕНТ, САНЧЕС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]