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Происшествия 07.01.2020 18:27

Два гражданина РФ похищены пиратами в Нигерии - посольство

Два российских моряка были захвачены в плен нигерийскими пиратами, сообщает твиттер посольства РФ в Нигерии.

"С 2 на 3 января в дельте реки Нигер, совершено пиратское нападение на судно "Ambika" (Нигерия). В результате похищено три человека, в т.ч. два гражданина России", - говорится в сообщении.

В дипмиссии уточнили, что в настоящий момент принимаются все необходимые меры по освобождению российских граждан.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, НИГЕРИЯ, МОРЯКИ, ПОХИЩЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]