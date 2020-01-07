Два гражданина РФ похищены пиратами в Нигерии - посольство

Два российских моряка были захвачены в плен нигерийскими пиратами, сообщает твиттер посольства РФ в Нигерии.
"С 2 на 3 января в дельте реки Нигер, совершено пиратское нападение на судно "Ambika" (Нигерия). В результате похищено три человека, в т.ч. два гражданина России", - говорится в сообщении.
В дипмиссии уточнили, что в настоящий момент принимаются все необходимые меры по освобождению российских граждан.
ГПС Азербайджана обвинила Армению в лживых попытках оправдать убийство азербайджанского пограничника на границе
МИД Азербайджана выразил соболезнования семьям погибших из-за лесных пожаров в Австралии
Алиев отмечает необходимость увеличения генерирующих энергомощностей в Азербайджане
Иностранные компании хотят инвестировать сотни миллионов долларов США на развитие сферы ВИЭ в Азербайджан - Алиев
ГАТ покупает у Infinitech ИКТ-оборудование на 174 тыс. манатов
Президент Алиев выделил 2,1 млн манатов на улучшение доступа к питьевой воде в Агджабединском районе
Президент Алиев подписал распоряжение о назначения в судебную систему в Нахчыванской Автономной республике
ИВ Исмаиллинского района направит около 1 млн манатов на восстановление домов после землетрясения
НАТО выведет некоторое число военнослужащих из Ирака
Трамп принимал решение об ударе беспилотником в Багдаде на основании разведданных - Помпео
Советник президента США по нацбезопасности считает, что в Тегеране недооценили сдержанность Трампа
2020-ый год для AccessBank-a однозначно будет прибыльным
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
Банк ВТБ (Азербайджан) будет работать в нерабочие дни
Bakcell и ASAN Məktub организовали праздник для детей страдающих лейкемией
Лавров примет участие в заседании СМИД ОБСЕ в Братиславе
Второй нефтяной саммит Argus в Азербайджане пройдет весной 2020г