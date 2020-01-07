Два гражданина РФ похищены пиратами в Нигерии - посольство

Два российских моряка были захвачены в плен нигерийскими пиратами, сообщает твиттер посольства РФ в Нигерии.

"С 2 на 3 января в дельте реки Нигер, совершено пиратское нападение на судно "Ambika" (Нигерия). В результате похищено три человека, в т.ч. два гражданина России", - говорится в сообщении.

В дипмиссии уточнили, что в настоящий момент принимаются все необходимые меры по освобождению российских граждан.