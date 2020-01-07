Число жертв давки на прощании с Сулеймани в Иране увеличилось до 50, пострадали более 200 человек

Число жертв давки, произошедшей в ходе прощания с генералом Касемом Сулеймани в Иране, достигло 50 человек, сообщают иранские СМИ со ссылкой на медиков.
Ранее сообщалось, что жертвами стали порядка 40 человек.
Пострадали в давке свыше 200 человек. У некоторых из них тяжелые травмы.
Во вторник в иранском городе Кермане на юго-востоке Ирана проходит церемония прощания и похороны Сулеймани, убитого в ходе спецоперации США в Багдаде.
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