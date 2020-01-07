Число жертв давки на прощании с Сулеймани в Иране увеличилось до 50, пострадали более 200 человек

Число жертв давки, произошедшей в ходе прощания с генералом Касемом Сулеймани в Иране, достигло 50 человек, сообщают иранские СМИ со ссылкой на медиков.

Ранее сообщалось, что жертвами стали порядка 40 человек.

Пострадали в давке свыше 200 человек. У некоторых из них тяжелые травмы.

Во вторник в иранском городе Кермане на юго-востоке Ирана проходит церемония прощания и похороны Сулеймани, убитого в ходе спецоперации США в Багдаде.