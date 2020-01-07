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07.01.2020 19:48

Советник президента США по нацбезопасности считает, что в Тегеране недооценили сдержанность Трампа

Советник президента США по национальной безопасности Роберт О"Брайен заявил во вторник в интервью Fox News, что в Иране неправильно оценивали уровень сдержанности президента США Дональда Трампа до спецоперации в Багдаде.

"Я думаю, что они недооценили президента и его сдержанность", - сказал он.

В интервью каналу он рассказал, что, согласно разведданным, генерал Касем Сулеймани, убитый в ходе спецоперации США в Багдаде, собирался организовать атаку на американских дипломатов и солдат в ближайшие дни. Также советник заявил, что Сулеймани с первых дней существования иранской ядерной программы был в нее вовлечен.

"Он находился под санкциями ООН. В сущности, он не должен был выезжать за границу Ирана в рамках санкций ООН за его участие в программе", - сказал он.

"Сулеймани и иранский режим точно знали, чем они занимались", - подчеркнул О"Брайен.

5 января стало известно о гибели в Багдаде иранского военачальника Сулеймани и заместителя командующего шиитским ополчением Ирака Абу Махди аль-Мухандиса в результате спецоперации США, которая была проведена американскими военными по указанию Трампа.

Трамп накануне в очередной раз пообещал "серьезное возмездие", если Тегеран начнет атаки, чтобы отомстить за убийство Сулеймани. При этом он подтвердил готовность к нанесению ударов по иранским объектам культурного наследия.

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Тэги: США, ИРАН, УГРОЗЫ, СОВЕТНИК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]