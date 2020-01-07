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Регион 07.01.2020 20:20

Трамп принимал решение об ударе беспилотником в Багдаде на основании разведданных - Помпео

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что решение о спецоперации США в Ираке, в ходе которой был убит иранский генерал Касем Сулеймани, было принято президентом США Дональдом Трампом на основании многочисленных разведданных.

"Всегда, когда президент принимает решение подобного масштаба, существует большое количество данных и информации, которые этому предшествуют", - заявил Помпео, выступая на брифинге во вторник.

По его словам, Сулеймани был причастен к "сотне тысяч убийств в Сирии и масштабном разрушении стран, Ливана и Ирака".

Комментируя слова Трампа о возможности ударов по местам культурного наследия Ирана, Помпео заявил, что решения будут приниматься по законам войны.

"Каждая цель будет изучена, все действия будут совершаться по международным законам войны. Я работал над этим проектом, и уверен в нем", - сказал Помпео.

Также Помпео отказался комментировать журналистам отказ США предоставить визу главе МИД Ирана Джаваду Зарифу. Однако, он отметил, что США "будут всегда выполнять свои обязательства, как того требует ООН".

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Тэги: США, ГОССЕКРЕТАРЬ, СУЛЕЙМАНИ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]