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Карабахский конфликт 07.01.2020 20:38

Азербайджанский пограничник убит армянским снайпером

Азербайджанский пограничник погиб в результате провокации со стороны Армении на линии соприкосновения на азербайджано-армянской границе.

"Вооруженные силы Армении совершили очередную провокацию, грубо нарушив режим прекращения огня на линии соприкосновения на азербайджано-армянской границе. Пограничник Фарзали Фарзалиев во вторник в 14:56 был убит вражеским снайперским огнем в селе Гушчу Айрим Газахского района", - сообщает пресс-служба Государственной погранслужбы (ГПС) Азербайджана.

Начальник ГПС генерал-полковник Эльчин Гулиев и другие высокопоставленные офицеры в настоящее время находятся на месте происшествия и совместно с военной прокуратурой проводят необходимые мероприятия

Н.Аббасова

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ, ПОГРАНИЧНИК, СМЕРТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]