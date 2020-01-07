Азербайджанский пограничник убит армянским снайпером

Азербайджанский пограничник погиб в результате провокации со стороны Армении на линии соприкосновения на азербайджано-армянской границе.
"Вооруженные силы Армении совершили очередную провокацию, грубо нарушив режим прекращения огня на линии соприкосновения на азербайджано-армянской границе. Пограничник Фарзали Фарзалиев во вторник в 14:56 был убит вражеским снайперским огнем в селе Гушчу Айрим Газахского района", - сообщает пресс-служба Государственной погранслужбы (ГПС) Азербайджана.
Начальник ГПС генерал-полковник Эльчин Гулиев и другие высокопоставленные офицеры в настоящее время находятся на месте происшествия и совместно с военной прокуратурой проводят необходимые мероприятия
Н.Аббасова
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