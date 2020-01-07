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Внешняя политика 07.01.2020 20:54

МИД Азербайджана выразил соболезнования семьям погибших из-за лесных пожаров в Австралии

Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнование семьям жертв лесных пожаров в Австралии.

«Мы выражаем свои соболезнования семьям погибших и выражаем свою поддержку и солидарность с народом Австралии, с отважными пожарными и добровольцами, борющимися с наихудшими лесными пожарами в истории страны», - говорится в микроблоге Twitter внешнеполитического ведомства.

Лесные пожары бушуют в Австралии с ноября 2019 года. К тушению привлекли около 3 тыс. военных. Согласно последним данным, в огне погибли 24 человека, а также по меньшей мере 350 коал. На устранение последствий стихийного бедствия власти Австралии выделят около $1,4 млрд.

Н.Аббасова

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Тэги: АВСТРАЛИЯ, МИД, СОБОЛЕЗНОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]