ГПС Азербайджана обвинила Армению в лживых попытках оправдать убийство азербайджанского пограничника на границе

Государственная пограничная служба Азербайджана опровергла информацию о проведении инженерно-технических работ на Газахском участке границе с Арменией, где выстрелом армянского снайпера во вторник был убит пограничник Фарзали Фарзалиев.

Ранее пресс-секретарь Министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян на своей странице в Facebook, комментируя гибель азербайджанского пограничника, попытался это объяснить попыткой азербайджанской стороны осуществить на передовой инженерные работы и продвинуть свои позиции на границе.

«На данном участке подразделениями Государственной Пограничной Службы Азербайджана какие-либо инженерно-технические работы не проводились. Это заявление официального представителя ВС Армении является откровенной ложью и попыткой оправдания вопиющего факта нарушения режима прекращения огня со стороны подразделений Вооруженных Сил Армении, а также преследует цель ввести в заблуждение общественность», - заявили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в ГПС.

По данным Погранслужбы за все время осуществления служебно-боевой деятельности подразделениями ГПС Азербайджана в направлении Газахского и Акстафинского районов на границе с Арменией, наблюдаются многочисленные попытки создать напряженность на линии соприкосновения, именно со стороны подразделений армянских вооруженных сил, которые не остаются без адекватного ответа.

Как сообщалось ранее, пограничник Фарзали Фарзалиев во вторник в 14:56 был убит вражеским снайперским огнем в селе Гушчу Айрим Газахского района.

Н.Аббасова