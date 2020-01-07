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Карабахский конфликт 07.01.2020 21:13

ГПС Азербайджана обвинила Армению в лживых попытках оправдать убийство азербайджанского пограничника на границе

Государственная пограничная служба Азербайджана опровергла информацию о проведении инженерно-технических работ на Газахском участке границе с Арменией, где выстрелом армянского снайпера во вторник был убит пограничник Фарзали Фарзалиев.

Ранее пресс-секретарь Министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян на своей странице в Facebook, комментируя гибель азербайджанского пограничника, попытался это объяснить попыткой азербайджанской стороны осуществить на передовой инженерные работы и продвинуть свои позиции на границе.

«На данном участке подразделениями Государственной Пограничной Службы Азербайджана какие-либо инженерно-технические работы не проводились. Это заявление официального представителя ВС Армении является откровенной ложью и попыткой оправдания вопиющего факта нарушения режима прекращения огня со стороны подразделений Вооруженных Сил Армении, а также преследует цель ввести в заблуждение общественность», - заявили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в ГПС.

По данным Погранслужбы за все время осуществления служебно-боевой деятельности подразделениями ГПС Азербайджана в направлении Газахского и Акстафинского районов на границе с Арменией, наблюдаются многочисленные попытки создать напряженность на линии соприкосновения, именно со стороны подразделений армянских вооруженных сил, которые не остаются без адекватного ответа.

Как сообщалось ранее, пограничник Фарзали Фарзалиев во вторник в 14:56 был убит вражеским снайперским огнем в селе Гушчу Айрим Газахского района.

Н.Аббасова

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Тэги: ГПС, ЗАЯВЛЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]