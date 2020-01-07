ГПС Азербайджана обвинила Армению в лживых попытках оправдать убийство азербайджанского пограничника на границе

Государственная пограничная служба Азербайджана опровергла информацию о проведении инженерно-технических работ на Газахском участке границе с Арменией, где выстрелом армянского снайпера во вторник был убит пограничник Фарзали Фарзалиев.
Ранее пресс-секретарь Министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян на своей странице в Facebook, комментируя гибель азербайджанского пограничника, попытался это объяснить попыткой азербайджанской стороны осуществить на передовой инженерные работы и продвинуть свои позиции на границе.
«На данном участке подразделениями Государственной Пограничной Службы Азербайджана какие-либо инженерно-технические работы не проводились. Это заявление официального представителя ВС Армении является откровенной ложью и попыткой оправдания вопиющего факта нарушения режима прекращения огня со стороны подразделений Вооруженных Сил Армении, а также преследует цель ввести в заблуждение общественность», - заявили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в ГПС.
По данным Погранслужбы за все время осуществления служебно-боевой деятельности подразделениями ГПС Азербайджана в направлении Газахского и Акстафинского районов на границе с Арменией, наблюдаются многочисленные попытки создать напряженность на линии соприкосновения, именно со стороны подразделений армянских вооруженных сил, которые не остаются без адекватного ответа.
Как сообщалось ранее, пограничник Фарзали Фарзалиев во вторник в 14:56 был убит вражеским снайперским огнем в селе Гушчу Айрим Газахского района.
Н.Аббасова
Алиев отмечает необходимость увеличения генерирующих энергомощностей в Азербайджане
Иностранные компании хотят инвестировать сотни миллионов долларов США на развитие сферы ВИЭ в Азербайджан - Алиев
ГАТ покупает у Infinitech ИКТ-оборудование на 174 тыс. манатов
Два гражданина РФ похищены пиратами в Нигерии - посольство
Азербайджан вошел в топ-10 стран среди любителей приключений на 2020г
Граждане Азербайджана в 2019 году получили безвизовый доступ в Пакистан, Сенегал и Сербию
Президент Алиев выделил 2,1 млн манатов на улучшение доступа к питьевой воде в Агджабединском районе
Президент Алиев подписал распоряжение о назначения в судебную систему в Нахчыванской Автономной республике
ИВ Исмаиллинского района направит около 1 млн манатов на восстановление домов после землетрясения
НАТО выведет некоторое число военнослужащих из Ирака
Трамп принимал решение об ударе беспилотником в Багдаде на основании разведданных - Помпео
Советник президента США по нацбезопасности считает, что в Тегеране недооценили сдержанность Трампа
2020-ый год для AccessBank-a однозначно будет прибыльным
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
Банк ВТБ (Азербайджан) будет работать в нерабочие дни
Bakcell и ASAN Məktub организовали праздник для детей страдающих лейкемией
Лавров примет участие в заседании СМИД ОБСЕ в Братиславе
Второй нефтяной саммит Argus в Азербайджане пройдет весной 2020г