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Дальнее зарубежье 08.01.2020 10:25

Федеральное управление США по гражданской авиации запретило полеты над большей частью Ближнего Востока

Федеральное управление США по гражданской авиации (FAA) во вторник ввело запрет на полеты гражданских самолетов над Ираном, Ираком, Персидским и Оманским заливами.

"Сегодня вечером Федеральное авиационное управление распространило уведомления для летчиков (NOTAMS) с изложением ограничений на полеты, которые запрещают операторам гражданской авиации США работать в воздушном пространстве над Ираком, Ираном и водами Персидского залива и Оманского залива", - говорится в сообщении FAA.

Отмечается, что управление продолжает координировать свои действия с партнерами по национальной безопасности и обмениваться информацией с американскими авиаперевозчиками и иностранными органами гражданской авиации.

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Тэги: США, БЛИЖВОСТОК, ПОЛЕТЫ, ЗАПРЕТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]