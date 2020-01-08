Федеральное управление США по гражданской авиации запретило полеты над большей частью Ближнего Востока

Федеральное управление США по гражданской авиации (FAA) во вторник ввело запрет на полеты гражданских самолетов над Ираном, Ираком, Персидским и Оманским заливами.
"Сегодня вечером Федеральное авиационное управление распространило уведомления для летчиков (NOTAMS) с изложением ограничений на полеты, которые запрещают операторам гражданской авиации США работать в воздушном пространстве над Ираком, Ираном и водами Персидского залива и Оманского залива", - говорится в сообщении FAA.
Отмечается, что управление продолжает координировать свои действия с партнерами по национальной безопасности и обмениваться информацией с американскими авиаперевозчиками и иностранными органами гражданской авиации.
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из снайперских винтовок – Минобороны
ГПС Азербайджана обвинила Армению в лживых попытках оправдать убийство азербайджанского пограничника на границе
МИД Азербайджана выразил соболезнования семьям погибших из-за лесных пожаров в Австралии
ГНФАР в 2019г увеличил продажу инвалюты на аукционах на 2,1%, в декабре – на 64,2%
Глава Минэнерго Азербайджана примет участие в запуске TurkStream
Нефть активно растет на новостях об атаке Ирана на базы США, Brent на уровне $69,2 за баррель
Граждан Азербайджана не было на борту разбившегося украинского самолета в Тегеране – МИД
Два гражданина РФ похищены пиратами в Нигерии - посольство
Азербайджан вошел в топ-10 стран среди любителей приключений на 2020г
Президент Алиев выделил 2,1 млн манатов на улучшение доступа к питьевой воде в Агджабединском районе
Президент Алиев подписал распоряжение о назначения в судебную систему в Нахчыванской Автономной республике
ИВ Исмаиллинского района направит около 1 млн манатов на восстановление домов после землетрясения
2020-ый год для AccessBank-a однозначно будет прибыльным
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
Банк ВТБ (Азербайджан) будет работать в нерабочие дни
Bakcell и ASAN Məktub организовали праздник для детей страдающих лейкемией
Лавров примет участие в заседании СМИД ОБСЕ в Братиславе
Второй нефтяной саммит Argus в Азербайджане пройдет весной 2020г