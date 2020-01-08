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Дальнее зарубежье 08.01.2020 10:02

Помпео приказал дипломатам не встречаться с иранскими оппозиционными группами без специального разрешения

Госсекретарь США Майк Помпео направил телеграмму всем американским представительствам за рубежом с приказом дипломатам не встречаться с иранскими оппозиционными группами без специального одобрения, сообщает CNN.

"Многие изгнанные иранские оппозиционные группы пытаются регулярно привлекать американских чиновников, чтобы получить хотя бы видимость молчаливой поддержки и повысить свою узнаваемость и влияние. Прямое взаимодействие правительства США с этими группировками может оказаться контрпродуктивным для нашей политической цели поиска всеобъемлющего соглашения с иранским режимом, направленного на устранение его дестабилизирующего поведения", - цитирует телеканал телеграмму Помпео.

Отмечается, что в документе перечислен ряд иранских оппозиционных групп, в том числе Организация моджахедов иранского народа (МЕК), общение с которыми запрещено без специального разрешения.

Учитывая рост напряженности в отношениях между США и Ираном после того, как в результате удара американского беспилотника погиб генерал Касем Сулеймани, телеграмма Помпео дает понять, что администрация президента США Дональда Трампа стремится избежать обвинений в том, что она вступает в сговор с оппозицией для смены режима в Иране, сообщает телеканал.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]