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Дальнее зарубежье 08.01.2020 10:49

Главной темой переговоров британского премьера с председателем Еврокомиссии станет торговое соглашение - канцелярия Джонсона

Главной темой встречи премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона с председателем Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен в среду станут вопросы, касающиеся торгового соглашения между сторонами после Brexit, сообщила канцелярия главы британского кабинета министров.

"Как ожидается, он (премьер - ИФ) заявит председателю фон дер Ляйен, что после того, как граждане Британии и Европы ждали Brexit в течение трех лет, они вправе ждать своевременного завершения переговоров по важнейшему соглашению о свободной торговле", - говорится в сообщении канцелярии.

В нем отмечается, что Джонсон также должен "подчеркнуть важность согласования уверенных и позитивных будущих отношений к концу декабря 2020 года" - завершению периода имплементации соглашения о выходе Великобритании из ЕС. При этом британский премьер должен дать понять, что этот период продлеваться не будет.

"Эта встреча действительно призвана всесторонне обсудить выход Великобритании из Евросоюза и оценить предстоящий год во всех его измерениях", - сказал ранее представитель ЕК.

Он добавил, что взгляды фон дер Ляйен "очень ясны". Она еще в декабре заявила о "серьезной обеспокоенности" тем, что если к концу между Великобританией и ЕС не будет заключено торгового соглашения, то предприятия могут начать торговать на условиях ВТО, что потенциально означает более высокие тарифы и барьеры для торговли.

"Я уверен, что она (фон дер Ляйен - ИФ) обсудит с премьер-министром, как попытаться преодолеть эти проблемы, и убедиться, что мы сможем выйти с положительным соглашением в конце года", - сказал представитель ЕК.

Первая встреча британского премьера и председателя ЕК пройдет в Лондоне.

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Тэги: БРИТАНИЯ, ПРЕМЬЕР, ЕК, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]