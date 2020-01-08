Спикер Палаты представителей Пелоси потребовала от Трампа прекратить провокации против Ирана

Спикер Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси выступила с требованием к администрации США о прекращении провокационных действий в отношении Ирана.

"Мы должны обеспечить безопасность наших военнослужащих, в том числе прекратить ненужные провокации со стороны администрации, и потребовать, чтобы Иран прекратил насилие. Америка и весь мир не могут позволить себе войну", - написала она в своем блоге в "Твиттере".

Пелоси добавила, что "внимательно следит за ситуацией после бомбардировки американских войск в Ираке".

КСИР сообщил в ночь на среду, что по американским венным базам в Ираке были нанесены ракетные удары, акция, названная "Мученик Сулеймани", была осуществлена в ответ на гибель 3 января в Ираке иранского военачальника Касема Сулеймани в результате спецоперации американских военных.

Помощник главы Пентагона Джонатан Хоффман подтвердил, что в ночь на среду Иран осуществил ракетные удары по военным базам США в Ираке.