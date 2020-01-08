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Дальнее зарубежье 08.01.2020 11:10

Спикер Палаты представителей Пелоси потребовала от Трампа прекратить провокации против Ирана

Спикер Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси выступила с требованием к администрации США о прекращении провокационных действий в отношении Ирана.

"Мы должны обеспечить безопасность наших военнослужащих, в том числе прекратить ненужные провокации со стороны администрации, и потребовать, чтобы Иран прекратил насилие. Америка и весь мир не могут позволить себе войну", - написала она в своем блоге в "Твиттере".

Пелоси добавила, что "внимательно следит за ситуацией после бомбардировки американских войск в Ираке".

КСИР сообщил в ночь на среду, что по американским венным базам в Ираке были нанесены ракетные удары, акция, названная "Мученик Сулеймани", была осуществлена в ответ на гибель 3 января в Ираке иранского военачальника Касема Сулеймани в результате спецоперации американских военных.

Помощник главы Пентагона Джонатан Хоффман подтвердил, что в ночь на среду Иран осуществил ракетные удары по военным базам США в Ираке.

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Тэги: США, КОНГРЕСС, СПИКЕР, ЗАЯВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]