Граждан Азербайджана не было на борту разбившегося украинского самолета в Тегеране – МИД

По предварительной информации, граждан Азербайджана не было на борту разбившегося украинского самолета в Тегеране, сообщила пресс-секретарь МИД Лейла Абдуллаева.
"По предварительной информации, предоставленной посольством Азербайджана в Тегеране, среди пассажиров упавшего самолета украинской авиакомпании наших граждан нет", - заявила Абдуллаева агентству «Интерфакс-Азербайджан».
По ее словам, вместе с тем, посольство Азербайджана в Иране держит данный вопрос под контролем.
Пассажирский самолет международных авиалиний Украины в среду разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране. По данным представителей спасательной службы аэропорта, все 177 человек, находившиеся на борту самолета, погибли.
А.Азизов
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