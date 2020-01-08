Граждан Азербайджана не было на борту разбившегося украинского самолета в Тегеране – МИД

По предварительной информации, граждан Азербайджана не было на борту разбившегося украинского самолета в Тегеране, сообщила пресс-секретарь МИД Лейла Абдуллаева.

"По предварительной информации, предоставленной посольством Азербайджана в Тегеране, среди пассажиров упавшего самолета украинской авиакомпании наших граждан нет", - заявила Абдуллаева агентству «Интерфакс-Азербайджан».

По ее словам, вместе с тем, посольство Азербайджана в Иране держит данный вопрос под контролем.

Пассажирский самолет международных авиалиний Украины в среду разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране. По данным представителей спасательной службы аэропорта, все 177 человек, находившиеся на борту самолета, погибли.

А.Азизов