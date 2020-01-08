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Происшествия 08.01.2020 10:11

Граждан Азербайджана не было на борту разбившегося украинского самолета в Тегеране – МИД

По предварительной информации, граждан Азербайджана не было на борту разбившегося украинского самолета в Тегеране, сообщила пресс-секретарь МИД Лейла Абдуллаева.

"По предварительной информации, предоставленной посольством Азербайджана в Тегеране, среди пассажиров упавшего самолета украинской авиакомпании наших граждан нет", - заявила Абдуллаева агентству «Интерфакс-Азербайджан».

По ее словам, вместе с тем, посольство Азербайджана в Иране держит данный вопрос под контролем.

Пассажирский самолет международных авиалиний Украины в среду разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране. По данным представителей спасательной службы аэропорта, все 177 человек, находившиеся на борту самолета, погибли.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: ИРАН, САМОЛЕТ, ГРАЖДАНЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]