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Регион 08.01.2020 10:28

В результате авиакатастрофы украинского Boeing погибли 176 человек - власти Ирана

По уточненным данным, на борту разбившегося в районе аэропорта Тегерана Boeing 737-800 Международных авиалиний Украины находились 167 пассажиров - представителей различных стран мира - и девять членов экипажа, сообщают СМИ со ссылками на иранские власти.

По их данных, большинство погибших - граждане Ирана.

Информацию подтвердил МИД Украины. Сотрудники посольства Украины в Тегеране собирают информацию о пассажирах.

Лайнер перестал выхолить на связь через две минуты после взлета, он совершал рейс Тегеран-Киев.

Как ранее сообщали иранские СМИ, крушение произошло по "техническим причинам". Вместе с тем, наблюдатели отмечают, что пока не ясно, на каком основании был сделан такой вывод.

Спикер гражданской авиации Ирана Реза Джафарзаде сказал, что на месте крушения самолета на юго-западе Тегерана в данный момент работает следственная группа. "После взлета из международного аэропорта Имама Хомейни он разбился между Парандом и Шахрияром", - сказал Джафарзаде.

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Тэги: ИРАН, АВИАКАТАСТРОФА, ЖЕРТВЫ, КОЛИЧЕСТВО

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]