В результате авиакатастрофы украинского Boeing погибли 176 человек - власти Ирана

По уточненным данным, на борту разбившегося в районе аэропорта Тегерана Boeing 737-800 Международных авиалиний Украины находились 167 пассажиров - представителей различных стран мира - и девять членов экипажа, сообщают СМИ со ссылками на иранские власти.

По их данных, большинство погибших - граждане Ирана.

Информацию подтвердил МИД Украины. Сотрудники посольства Украины в Тегеране собирают информацию о пассажирах.

Лайнер перестал выхолить на связь через две минуты после взлета, он совершал рейс Тегеран-Киев.

Как ранее сообщали иранские СМИ, крушение произошло по "техническим причинам". Вместе с тем, наблюдатели отмечают, что пока не ясно, на каком основании был сделан такой вывод.

Спикер гражданской авиации Ирана Реза Джафарзаде сказал, что на месте крушения самолета на юго-западе Тегерана в данный момент работает следственная группа. "После взлета из международного аэропорта Имама Хомейни он разбился между Парандом и Шахрияром", - сказал Джафарзаде.