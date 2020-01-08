В результате авиакатастрофы украинского Boeing погибли 176 человек - власти Ирана

По уточненным данным, на борту разбившегося в районе аэропорта Тегерана Boeing 737-800 Международных авиалиний Украины находились 167 пассажиров - представителей различных стран мира - и девять членов экипажа, сообщают СМИ со ссылками на иранские власти.
По их данных, большинство погибших - граждане Ирана.
Информацию подтвердил МИД Украины. Сотрудники посольства Украины в Тегеране собирают информацию о пассажирах.
Лайнер перестал выхолить на связь через две минуты после взлета, он совершал рейс Тегеран-Киев.
Как ранее сообщали иранские СМИ, крушение произошло по "техническим причинам". Вместе с тем, наблюдатели отмечают, что пока не ясно, на каком основании был сделан такой вывод.
Спикер гражданской авиации Ирана Реза Джафарзаде сказал, что на месте крушения самолета на юго-западе Тегерана в данный момент работает следственная группа. "После взлета из международного аэропорта Имама Хомейни он разбился между Парандом и Шахрияром", - сказал Джафарзаде.
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из снайперских винтовок – Минобороны
ГПС Азербайджана обвинила Армению в лживых попытках оправдать убийство азербайджанского пограничника на границе
МИД Азербайджана выразил соболезнования семьям погибших из-за лесных пожаров в Австралии
ГНФАР в 2019г увеличил продажу инвалюты на аукционах на 2,1%, в декабре – на 64,2%
Глава Минэнерго Азербайджана примет участие в запуске TurkStream
Нефть активно растет на новостях об атаке Ирана на базы США, Brent на уровне $69,2 за баррель
Граждан Азербайджана не было на борту разбившегося украинского самолета в Тегеране – МИД
Два гражданина РФ похищены пиратами в Нигерии - посольство
Азербайджан вошел в топ-10 стран среди любителей приключений на 2020г
Президент Алиев выделил 2,1 млн манатов на улучшение доступа к питьевой воде в Агджабединском районе
Президент Алиев подписал распоряжение о назначения в судебную систему в Нахчыванской Автономной республике
ИВ Исмаиллинского района направит около 1 млн манатов на восстановление домов после землетрясения
2020-ый год для AccessBank-a однозначно будет прибыльным
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
Банк ВТБ (Азербайджан) будет работать в нерабочие дни
Bakcell и ASAN Məktub организовали праздник для детей страдающих лейкемией
Лавров примет участие в заседании СМИД ОБСЕ в Братиславе
Второй нефтяной саммит Argus в Азербайджане пройдет весной 2020г