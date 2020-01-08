ГНФАР в 2019г увеличил продажу инвалюты на аукционах на 2,1%, в декабре – на 64,2%

Госнефтефонд Азербайджана (ГНФАР) в декабре 2019 года продал на валютных аукционах инвалюты на общую сумму $886,35 млн, отмечается в сообщении фонда.

Как сообщалось ранее, ГНФАР в ноябре 2019 года продал на валютных аукционах инвалюты на $539,81 млн. Таким образом, в декабре 2019 года объем продажи инвалюты со стороны фонда по сравнению с ноябрем увеличился на 64,2%.

По расчетам агентства «Интерфакс-Азербайджан» на основе ежемесячных данных Госнефтефонда, в 2019 году ГНФАР на валютных аукционах продал $6 млрд 593,86 млн (рост на 2,1% по сравнению с 2018 годом – ИФ).

ГНФАР в настоящее время выступает основным источником продажи валюты на валютных аукционах.

А.Азизов