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Финансы 08.01.2020 10:35

ГНФАР в 2019г увеличил продажу инвалюты на аукционах на 2,1%, в декабре – на 64,2%

Госнефтефонд Азербайджана (ГНФАР) в декабре 2019 года продал на валютных аукционах инвалюты на общую сумму $886,35 млн, отмечается в сообщении фонда.

Как сообщалось ранее, ГНФАР в ноябре 2019 года продал на валютных аукционах инвалюты на $539,81 млн. Таким образом, в декабре 2019 года объем продажи инвалюты со стороны фонда по сравнению с ноябрем увеличился на 64,2%.

По расчетам агентства «Интерфакс-Азербайджан» на основе ежемесячных данных Госнефтефонда, в 2019 году ГНФАР на валютных аукционах продал $6 млрд 593,86 млн (рост на 2,1% по сравнению с 2018 годом – ИФ).

ГНФАР в настоящее время выступает основным источником продажи валюты на валютных аукционах.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ГНФАР, ВАЛЮТА, ПРОДАЖА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]