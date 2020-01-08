Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9025 RUR   0.0275 GBR   2.2392 TRY   0.2849

Цена на нефть

    $/bbl WTI 62.70 -0.57 Brent 68.27 -0.64

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 08.01.2020 10:45

Зеленский прервал поездку в Оман и возвращается в Киев

Президент Украины Владимир Зеленский прервал свой визит в Оман и срочно возвращается на Украину в связи с крушением украинского самолета в Иране в среду.

"Президент Украины Владимир Зеленский из-за катастрофы самолета МАУ в Тегеране срочно прервал поездку в Оман и возвращается в Киев", - говорится в сообщении на странице Офиса президента Украины в Facebook.

Пассажирский самолет международных авиалиний Украины (МАУ) Boeing 737-800 разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране рано утром в среду. Все находившиеся на борту лайнера погибли. По последним данным СНБО Украины, на борту были 168 пассажиров и 9 членов экипажа.

Лайнер перестал выходить на связь через две минуты после взлета, он совершал рейс Тегеран-Киев.

Иранское информагентство IRNA сообщает со ссылкой на представителя аэропорта, что причиной катастрофы возгорание двигателя, которое было вызвано техническими неполадками.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: УКРАИНА, ПРЕЗИДЕНТ, ПОЕЗДКА, ВОЗВРАЩЕНИЕ


Похожие новости


Зеленский: по предварительным данным, все пассажиры и члены экипажа разбившегося в Иране украинского самолета погибли Зеленский призвал сети АЗС снизить цены на топливо Рейтинг Зеленского вернулся к росту, ему доверяют свыше 60% украинцев - опрос Зеленский прибыл с визитом в Азербайджан Зеленский совершит визит в Азербайджан, подпишет ряд документов о сотрудничестве Кремль советует Зеленскому выполнять минские договоренности, чтобы добиться рукопожатия Путина

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]