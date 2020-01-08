Зеленский прервал поездку в Оман и возвращается в Киев

Президент Украины Владимир Зеленский прервал свой визит в Оман и срочно возвращается на Украину в связи с крушением украинского самолета в Иране в среду.
"Президент Украины Владимир Зеленский из-за катастрофы самолета МАУ в Тегеране срочно прервал поездку в Оман и возвращается в Киев", - говорится в сообщении на странице Офиса президента Украины в Facebook.
Пассажирский самолет международных авиалиний Украины (МАУ) Boeing 737-800 разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране рано утром в среду. Все находившиеся на борту лайнера погибли. По последним данным СНБО Украины, на борту были 168 пассажиров и 9 членов экипажа.
Лайнер перестал выходить на связь через две минуты после взлета, он совершал рейс Тегеран-Киев.
Иранское информагентство IRNA сообщает со ссылкой на представителя аэропорта, что причиной катастрофы возгорание двигателя, которое было вызвано техническими неполадками.
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