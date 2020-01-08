На место авиакатастрофы возле Тегерана выехал украинский консул

Создана оперативная кризисная группа по выяснению причин катастрофы пассажирского "Боинга" Международных авиалиний Украины (МАУ) под Тегераном, сообщил премьер-министр страны Алексей Гончарук.

"Ужасная трагедия в Тегеране. Утром потерпел катастрофу самолет МАУ. Работа по установлению причин трагедии уже организована. На месте работает украинский консул. Создана оперативная кризисная группа", - написал премьер Украины в Телеграм-канале утром в среду.

Он подчеркнул, что уточняется количество граждан Украины, которые находились на борту.

"По предварительным данным, было зарегистрировано 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Более подробную официальную информацию опубликуем в ближайшее время", - написал Гончарук.

Ранее сообщалось, что в среду утром пассажирский самолет международных авиалиний Украины разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране, все пассажиры и экипаж погибли.