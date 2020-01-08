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СНГ 08.01.2020 10:47

На место авиакатастрофы возле Тегерана выехал украинский консул

Создана оперативная кризисная группа по выяснению причин катастрофы пассажирского "Боинга" Международных авиалиний Украины (МАУ) под Тегераном, сообщил премьер-министр страны Алексей Гончарук.

"Ужасная трагедия в Тегеране. Утром потерпел катастрофу самолет МАУ. Работа по установлению причин трагедии уже организована. На месте работает украинский консул. Создана оперативная кризисная группа", - написал премьер Украины в Телеграм-канале утром в среду.

Он подчеркнул, что уточняется количество граждан Украины, которые находились на борту.

"По предварительным данным, было зарегистрировано 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Более подробную официальную информацию опубликуем в ближайшее время", - написал Гончарук.

Ранее сообщалось, что в среду утром пассажирский самолет международных авиалиний Украины разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране, все пассажиры и экипаж погибли.

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Тэги: УКРАИНА, ИРАН, АВИАКАТАСТРОФА, КОНСУЛ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]