В авиакатастрофе под Тегераном погибли 177 человек - СНБО Украины

177 человек - 168 пассажиров и 9 членов экипажа - были на борту Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины", потерпевшего в среду крушение в Иране, уточнили в Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.
"На сегодня подтверждена информация о 168 пассажирах, прошедших регистрацию на рейс, и о девяти членах экипажа", - сообщается на сайте СНБО в среду.
Как сообщалось, пассажирский самолет Международных авиалиний Украины, выполнявший рейс "Тегеран-Киев", разбился в районе международного аэропорта имени Имама Хомейни в Тегеране вскоре после взлета. Ранее СМИ со ссылками на иранские власти сообщали, что на борту находились 167 пассажиров - представителей различных стран мира - и девять членов экипажа, большинство - граждане Ирана. Все они погибли.
Информацию о катастрофе подтвердил МИД Украины.
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