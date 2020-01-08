Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9025 RUR   0.0275 GBR   2.2392 TRY   0.2849

Цена на нефть

    $/bbl WTI 62.70 -0.57 Brent 68.27 -0.64

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 08.01.2020 10:50

В авиакатастрофе под Тегераном погибли 177 человек - СНБО Украины

177 человек - 168 пассажиров и 9 членов экипажа - были на борту Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины", потерпевшего в среду крушение в Иране, уточнили в Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.

"На сегодня подтверждена информация о 168 пассажирах, прошедших регистрацию на рейс, и о девяти членах экипажа", - сообщается на сайте СНБО в среду.

Как сообщалось, пассажирский самолет Международных авиалиний Украины, выполнявший рейс "Тегеран-Киев", разбился в районе международного аэропорта имени Имама Хомейни в Тегеране вскоре после взлета. Ранее СМИ со ссылками на иранские власти сообщали, что на борту находились 167 пассажиров - представителей различных стран мира - и девять членов экипажа, большинство - граждане Ирана. Все они погибли.

Информацию о катастрофе подтвердил МИД Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский и председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков выразили соболезнования родным и близким погибших.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: УКРАИНА, АВИАКАТАСТРОФА, ИРАН, ЖЕРТВЫ


Похожие новости


В России соболезнуют народу Украины в связи с авиакатастрофой в Иране - Косачев Порошенко одобрил продление соглашения с Нидерландами о международной миссии защиты расследования катастрофы рейса МН17 Сбивший лайнер Malaysia Airlines в Донбассе "Бук" доставили из РФ - доклад СБ ООН обсудит обстоятельства крушения малазийского "Боинга" на востоке Украины Международные эксперты приступили к поисковым работам на месте крушения малазийского "Боинга" в Донецкой области Украины - ОБСЕ Главы МИД стран ШОС выступают за независимое расследование крушения Боинга на Украине

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]