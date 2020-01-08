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Дальнее зарубежье 08.01.2020 10:53

Иракские военные не понесли потерь в результате иранского ракетного обстрела

В иракской армии сообщили, что не понесли потерь во время проведенного иранским Корпусом стражей Исламской революции обстрела, передают западные СМИ.

По информации военного командования Ирака, в общей сложности Иран выпустил 22 ракеты, 17 из них - по авиабазе "Аль-Асад" близ Багдада и еще пять - по военному объекту в районе Эрбиля. На обоих базируются силы возглавляемой США коалиции по борьбе против группировки ИГ .

Две из 17 ракет, использованных для обстрела базы "Аль-Асад", не взорвались.

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Тэги: ИРАК, ВОЕННЫЕ, БАЗЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]