При СНБО Украины создан оперативный штаб в связи с крушением украинского самолета в Иране

По поручению президента Украины Владимира Зеленского при Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) сформирован оперативный штаб в связи с авиакатастрофой самолета Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в Иране.
"В состав оперативного штаба вошли премьер-министр Украины, министр иностранных дел, министр обороны, министр внутренних дел, глава Службы безопасности Украины, глава Службы внешней разведки, глава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Руководство оперативным штабом по поручению президента осуществляет секретарь СНБО Украины Алексей Данилов", - говорится в сообщении.
По данным СНБО, оперативному штабу "дано поручение по организации комплекса мероприятий, связанных с авиакатастрофой, выяснения всех обстоятельств трагедии, и предоставления оперативной информации".
Как сообщалось, пассажирский самолет Международных авиалиний Украины, выполнявший рейс "Тегеран-Киев", разбился в районе международного аэропорта имени Имама Хомейни в Тегеране вскоре после взлета. По данным СНБО, на борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа. В департаменте консульской службы МИД Украины сообщили, что все они погибли. Иранские СМИ сообщают, что большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Ирана.
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