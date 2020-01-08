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СНГ 08.01.2020 11:10

Версия теракта в авиакатастрофе украинского "Боинга" сейчас исключается - посольство Украины в Тегеране

По предварительной информации, Boeing 737-800 Международных авиалиний Украины потерпел крушение в районе аэропорта Тегерана в результате аварии двигателя по техническим причинам, пока версия теракта исключается, заявили в посольстве Украины в Иране.

"По предварительной информации, самолет разбился в результате аварии двигателя по техническим причинам. Сейчас версия теракта исключается", - говорится в сообщении на сайте посольства Украины в Иране в среду.

Как сообщается, самолет Boeing-737 украинской авиакомпании "Международные авиалинии Украины", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 6:30 ) в среду, 08.01.2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта имени Имама Хомейни. Находившиеся на борту 168 пассажиров и 9 членов экипажа погибли.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]