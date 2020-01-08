По предварительной информации, Boeing 737-800 Международных авиалиний Украины потерпел крушение в районе аэропорта Тегерана в результате аварии двигателя по техническим причинам, пока версия теракта исключается, заявили в посольстве Украины в Иране.

"По предварительной информации, самолет разбился в результате аварии двигателя по техническим причинам. Сейчас версия теракта исключается", - говорится в сообщении на сайте посольства Украины в Иране в среду.

Как сообщается, самолет Boeing-737 украинской авиакомпании "Международные авиалинии Украины", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 6:30 ) в среду, 08.01.2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта имени Имама Хомейни. Находившиеся на борту 168 пассажиров и 9 членов экипажа погибли.