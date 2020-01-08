Эстония может отозвать своих военных инструкторов из Ирака

Министр обороны Эстонии Юри Луйк (Juri Luik) не исключает, что военнослужащие, занятые подготовкой иракских пограничников, будут отозваны и возвращены на родину.

"Эстония может отозвать семерых своих военнослужащих из Ирака, если ситуация там еще более обострится, и начнутся боевые действия," - сказал Луйк журналистам после прошедшего в среду совещания, созванного президентом Керсти Кальюлайд (Kersti Kaljulaid).

Он отметил, что эстонские военнослужащие "являются инструкторами, это не боевые военнослужащие, у них нет такой роли".

"Если начнутся бои, то их следует вернуть", - сказал Луйк, отметив, что перед этим следует провести консультации с США и Данией.

Эстонские военнослужащие проходят службу в Ираке с коллегами из этих стран и на момент ракетных ударов не находились на американской базе Аль-Асади, "но сейчас уже вернулись на базу", - сообщил Луйк.

Он не считает необходимым увеличение воинского контингента США и их союзников, так как, по его мнению, "у нас сложилось мнение, что напряженность скорее пытаются деэскалировать, на это указывает и последний твит президента США Дональда Трампа".

Участвовавший в работе совещания министр иностранных дел Урмас Рейнсалу (Urmas Reinsalu) напомнил о статье 5 договора НАТО, обеспечивающей коллективную оборону для всех членов альянса и заявил, что "Эстония осуждает ракетный удар Ирана, совершенный в ночь на среду".