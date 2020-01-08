Эстония может отозвать своих военных инструкторов из Ирака

Министр обороны Эстонии Юри Луйк (Juri Luik) не исключает, что военнослужащие, занятые подготовкой иракских пограничников, будут отозваны и возвращены на родину.
"Эстония может отозвать семерых своих военнослужащих из Ирака, если ситуация там еще более обострится, и начнутся боевые действия," - сказал Луйк журналистам после прошедшего в среду совещания, созванного президентом Керсти Кальюлайд (Kersti Kaljulaid).
Он отметил, что эстонские военнослужащие "являются инструкторами, это не боевые военнослужащие, у них нет такой роли".
"Если начнутся бои, то их следует вернуть", - сказал Луйк, отметив, что перед этим следует провести консультации с США и Данией.
Эстонские военнослужащие проходят службу в Ираке с коллегами из этих стран и на момент ракетных ударов не находились на американской базе Аль-Асади, "но сейчас уже вернулись на базу", - сообщил Луйк.
Он не считает необходимым увеличение воинского контингента США и их союзников, так как, по его мнению, "у нас сложилось мнение, что напряженность скорее пытаются деэскалировать, на это указывает и последний твит президента США Дональда Трампа".
Участвовавший в работе совещания министр иностранных дел Урмас Рейнсалу (Urmas Reinsalu) напомнил о статье 5 договора НАТО, обеспечивающей коллективную оборону для всех членов альянса и заявил, что "Эстония осуждает ракетный удар Ирана, совершенный в ночь на среду".
Президент Алиев назначил Анара Гулиева главой Госкомитета по градостроительству и архитектуре
Баку обещает ответить Еревану за убийство азербайджанского пограничника на границе с Арменией - МИД
В Фонде помощи ВС Азербайджана на начало 2020 года накоплено более $63 млн
Трамп: США не нужна ближневосточная нефть
Нефть дешевеет на данных о запасах в США, Brent на уровне $67,21 за баррель
Президент Алиев поручил устранить недостатки, имеющиеся в сфере градостроительства
Президент Алиев соболезнует Рухани и Зеленскому в связи с авиакатастрофой в Тегеране
Президент Алиев выделил 2,1 млн манатов на улучшение доступа к питьевой воде в Агджабединском районе
Президент Алиев подписал распоряжение о назначения в судебную систему в Нахчыванской Автономной республике
ИВ Исмаиллинского района направит около 1 млн манатов на восстановление домов после землетрясения
2020-ый год для AccessBank-a однозначно будет прибыльным
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
Банк ВТБ (Азербайджан) будет работать в нерабочие дни
Bakcell и ASAN Məktub организовали праздник для детей страдающих лейкемией
Лавров примет участие в заседании СМИД ОБСЕ в Братиславе
Второй нефтяной саммит Argus в Азербайджане пройдет весной 2020г