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Дальнее зарубежье 08.01.2020 17:57

Эстония может отозвать своих военных инструкторов из Ирака

Министр обороны Эстонии Юри Луйк (Juri Luik) не исключает, что военнослужащие, занятые подготовкой иракских пограничников, будут отозваны и возвращены на родину.

"Эстония может отозвать семерых своих военнослужащих из Ирака, если ситуация там еще более обострится, и начнутся боевые действия," - сказал Луйк журналистам после прошедшего в среду совещания, созванного президентом Керсти Кальюлайд (Kersti Kaljulaid).

Он отметил, что эстонские военнослужащие "являются инструкторами, это не боевые военнослужащие, у них нет такой роли".

"Если начнутся бои, то их следует вернуть", - сказал Луйк, отметив, что перед этим следует провести консультации с США и Данией.

Эстонские военнослужащие проходят службу в Ираке с коллегами из этих стран и на момент ракетных ударов не находились на американской базе Аль-Асади, "но сейчас уже вернулись на базу", - сообщил Луйк.

Он не считает необходимым увеличение воинского контингента США и их союзников, так как, по его мнению, "у нас сложилось мнение, что напряженность скорее пытаются деэскалировать, на это указывает и последний твит президента США Дональда Трампа".

Участвовавший в работе совещания министр иностранных дел Урмас Рейнсалу (Urmas Reinsalu) напомнил о статье 5 договора НАТО, обеспечивающей коллективную оборону для всех членов альянса и заявил, что "Эстония осуждает ракетный удар Ирана, совершенный в ночь на среду".

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Тэги: ЭСТОНИЯ, ИРАК, ВОЕННЫЕ, ОТЗЫВ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]