Президент Украины сообщил госсекретарю США о планах восстановления мира в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре проинформировал госсекретаря США Майка Помпео о планах по мирному урегулированию ситуации в Донбассе, сообщила во вторник пресс-служба главы украинского государства.
"Владимир Зеленский подробно проинформировал Майка Помпео о результатах договоренностей, достигнутых во время Нормандской встречи, а также о планах украинского правительства по восстановлению мира на востоке Украины", - отмечается в сообщении.
Помпео особо отметил освобождение пленных и приветствовал заключение важного контракта на транзит газа в Европу, отмечается в пресс-релизе.
Стороны обсудили обострение ситуации на Ближнем Востоке после атак на коалиционные силы в Ираке и нападения на американское посольство в Багдаде.
"Стороны согласились, что любые дальнейшие агрессивные шаги могут стать угрозой для стабильности в регионе и глобальной безопасности. Президент Украины выразил обеспокоенность возможным обострением ситуации в Ираке и регионе, если силы США и коалиции преждевременно покинут страну", - отмечается в сообщении.
Кроме того, Зеленский поблагодарил за неизменную поддержку Соединенных Штатов в восстановлении мира на востоке Украины и возвращении Крыма под юрисдикцию Киева.
Президент Украины выразил особую благодарность президенту США Дональду Трампу и Конгрессу за решение о предоставлении финансовой и материальной помощи сектору безопасности и обороны Украины.
"Достигнута договоренность, что эти и другие вопросы будут подробно обсуждены в ходе встречи Владимира Зеленского и государственного секретаря США", - отмечается в сообщении.
Кроме того, стороны обменялись поздравлениями по случаю рождественских праздников.
Ранее о телефонном разговоре сообщил Госдепартамент США.
Госсекретарь США Майк Помпео из-за ситуации в Ираке принял решение перенести на более поздний срок турне, в ходе которого он собирался в начале января посетить Украину, Белоруссию, Казахстан, Узбекистан и Кипр.
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