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Регион 08.01.2020 16:40

Президент Евросовета соболезнует в связи авиакатастрофой под Тегераном

Президент Европейского совета Шарль Мишель выразил соболезнования в связи катастрофой украинского авиалайнера в небе над Тегераном.

"Глубоко опечален трагическим крушением самолета прошлой ночью в Иране. Наши искренние соболезнования семьям погибших и всем тем, кто потерял близких", - написал Мишель в среду в твиттере.

Самолет Boeing-737 авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран - Киев, разбился утром в среду после взлета из тегеранского аэропорта имени имама Хомейни. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа, все они погибли.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил, что среди погибших - 11 граждан Украины (среди них 9 членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, 4 - Афганистана, по 3 - ФРГ и Великобритании.

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Тэги: УКРАИНА, ЕС, АВИАКАТАСТРОФА, ИРАН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]