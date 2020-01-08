Президент Евросовета соболезнует в связи авиакатастрофой под Тегераном

Президент Европейского совета Шарль Мишель выразил соболезнования в связи катастрофой украинского авиалайнера в небе над Тегераном.
"Глубоко опечален трагическим крушением самолета прошлой ночью в Иране. Наши искренние соболезнования семьям погибших и всем тем, кто потерял близких", - написал Мишель в среду в твиттере.
Самолет Boeing-737 авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран - Киев, разбился утром в среду после взлета из тегеранского аэропорта имени имама Хомейни. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа, все они погибли.
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил, что среди погибших - 11 граждан Украины (среди них 9 членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, 4 - Афганистана, по 3 - ФРГ и Великобритании.
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