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Дальнее зарубежье 08.01.2020 18:44

Напряженность на Ближнем Востоке подрывает усилия по достижению мира в регионе - Боррель

Последние события в Ираке и Иране вызывает чрезвычайную обеспокоенность, заявил высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель.

"Ясно, что нынешняя ситуация подрывает до сих пор предпринятые усилия, в том числе коалицией против "Исламского государства" (запрещенной в РФ террористической группировки - ИФ", - сказал глава дипломатии ЕС в среду на брифинге в Брюсселе в связи с обсуждением на заседании Еврокомиссии событий в Иране, Ираке, Ливии и в целом на Ближнем Востоке.

Боррель отметил, что ракетные атаки на базы в Ираке, которые используются США, а также европейскими силами коалиции, являются "новым примером эскалации и конфронтации". По его словам, такое насилие не служит ничьим интересам.

Он напомнил, что созвал чрезвычайный Совет ЕС по иностранным делам 10 января, чтобы обсудить, что Евросоюз может сделать в среднесрочной и долгосрочной перспективе для стабилизации региона.

Боррель отметил, что члены Еврокомиссии также обсуждали Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе. "Это единственная структура, позволяющая вести разговор в многостороннем плане, включая россиян и китайцев, о различных рисках, угрожающих нам. Это важный инструмент для нераспространения ядерного оружия и для региональной безопасности. Я пригласил министра иностранных дел Ирана в Брюссель. Может быть, у нас скоро состоится встреча, чтобы вместе проанализировать ситуацию с этим соглашением", - сказал высокий представитель ЕС.

По его словам, ЕС предпринял значительные усилия, чтобы быстро принять соответствующие меры после выхода США из ядерного соглашения.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]