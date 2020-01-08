Boeing выразил готовность помочь МАУ

Американский авиастроительный концерн Boeing заявил о готовности оказать авиакомпании "Международные авиалинии Украины" помощь в связи с крушением самолета Boeing 737-800 в Тегеране.

"Это трагическое событие, и мы искренне соболезнуем семьям команды и пассажиров. Мы находимся в контакте с нашим клиентом-авиакомпанией и поддерживаем их в это трудное время. Мы готовы оказать любую необходимую помощь", - говорится в сообщении Boeing на страничке концерна в твиттере.

Ранее в Boeing также сообщили, что собирают информацию об инциденте.

Пассажирский самолет "Международных авиалиний Украины" Boeing 737-800 разбился в районе международного аэропорта им. имама Хомейни в Тегеране рано утром в среду. По уточненным данным, на борту находились 167 пассажиров - представителей различных стран и девять членов экипажа. Все они погибли. Лайнер перестал выходить на связь через две минуты после взлета, он совершал рейс Тегеран-Киев.