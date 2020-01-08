Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8952 RUR   0.0274 GBR   2.2306 TRY   0.2848

Цена на нефть

    $/bbl WTI 62.70 -0.57 Brent 68.27 -0.64

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 08.01.2020 18:33

Испания по соображениям безопасности перебросила часть военнослужащих из Ирака в Кувейт

Испания вывела часть своих войск из Ирака из-за проблем безопасности и направила их в Кувейт, заявил в среду испанскому телевидению и. о. вице-премьера Испании Кармен Кальво.

"Те, кто был на более рискованных позициях, отправились в Кувейт", - заявил Кальво в эфире испанской телерадиовещательной корпорации RTVE.

Он отметил, что в регионе осталось "ограниченное число" военных.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее сообщил, что НАТО приостанавливает миссию по обучению иракских военных ради безопасности своего персонала.

Накануне в НАТО заявили, что Североатлантический альянс временно выведет некоторое число военнослужащих из Ирака в целях безопасности.

В ночь на среду иранский Корпус стражей Исламской революции нанес ракетные удары по двум иракским военным базам, на которых находятся военные из возглавляемой США коалиции по борьбе против террористической группировки ИГ. Иранские власти заявили, что это стало ответом на американскую спецоперацию, в ходе которой 3 января в Ираке был убит командующий иранским спецподразделением "Кудс" Касем Сулеймани.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ИСПАНИЯ, ИРАК, ВОЕННЫЕ, ПЕРЕДИСЛОКАЦИЯ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]