Испания по соображениям безопасности перебросила часть военнослужащих из Ирака в Кувейт

Испания вывела часть своих войск из Ирака из-за проблем безопасности и направила их в Кувейт, заявил в среду испанскому телевидению и. о. вице-премьера Испании Кармен Кальво.

"Те, кто был на более рискованных позициях, отправились в Кувейт", - заявил Кальво в эфире испанской телерадиовещательной корпорации RTVE.

Он отметил, что в регионе осталось "ограниченное число" военных.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее сообщил, что НАТО приостанавливает миссию по обучению иракских военных ради безопасности своего персонала.

Накануне в НАТО заявили, что Североатлантический альянс временно выведет некоторое число военнослужащих из Ирака в целях безопасности.

В ночь на среду иранский Корпус стражей Исламской революции нанес ракетные удары по двум иракским военным базам, на которых находятся военные из возглавляемой США коалиции по борьбе против террористической группировки ИГ. Иранские власти заявили, что это стало ответом на американскую спецоперацию, в ходе которой 3 января в Ираке был убит командующий иранским спецподразделением "Кудс" Касем Сулеймани.