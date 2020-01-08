Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8952 RUR   0.0274 GBR   2.2306 TRY   0.2848

Цена на нефть

    $/bbl WTI 62.70 -0.57 Brent 68.27 -0.64

Погода в Баку

  ночь день

Карабахский конфликт 08.01.2020 15:36

Баку обещает ответить Еревану за убийство азербайджанского пограничника на границе с Арменией - МИД

Убийство азербайджанского пограничника является преступлением, ответственность за это лежит на Армении, заявляет МИД Азербайджана.

«7 января в результате снайперского обстрела, открытого ВС Армении в направлении села Гушчу Айрым Газахского района Азербайджана, был убит наш военнослужащий-пограничник Фарзали Фарзалиев. Хотели бы подчеркнуть, что кровавый инцидент произошёл на азербайджано-армянской государственной границе», - отмечается в заявлении Управления пресс-службы МИД.

По оценкам МИД, последовательное нарушение ВС Армении режима прекращения огня на государственной границе, а также вдоль линии соприкосновения войск двух стран, в очередной раз наглядно демонстрируют фальшивость призывов армянской стороны к разрешению нагорно-карабахского конфликта мирным путем и стремление Армении скрыть свою оккупационную и агрессивную политику.

«Данной преднамеренной атакой Армения вновь наглядно подтверждает, что именно она является стороной-агрессором, и её попытки прикрываться созданным ею же на оккупированных территориях Азербайджана бутафорским режимом абсолютно несостоятельны», - подчеркивает внешнеполитическое ведомство.

МИД отмечает, что убийство солдата Государственной пограничной службы, охраняющего международно признанные границы Азербайджана, «является преступлением, и ответственность за это кровавое деяние лежит на армянской стороне». «Армения должна осознать ответственность за все совершенные ею преступления и то, что ее действия не останутся без ответа», - говорится в заявлении.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МИД, ПОГРАНИЧНИК, ГИБЕЛЬ

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]