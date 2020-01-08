Баку обещает ответить Еревану за убийство азербайджанского пограничника на границе с Арменией - МИД

Убийство азербайджанского пограничника является преступлением, ответственность за это лежит на Армении, заявляет МИД Азербайджана.
«7 января в результате снайперского обстрела, открытого ВС Армении в направлении села Гушчу Айрым Газахского района Азербайджана, был убит наш военнослужащий-пограничник Фарзали Фарзалиев. Хотели бы подчеркнуть, что кровавый инцидент произошёл на азербайджано-армянской государственной границе», - отмечается в заявлении Управления пресс-службы МИД.
По оценкам МИД, последовательное нарушение ВС Армении режима прекращения огня на государственной границе, а также вдоль линии соприкосновения войск двух стран, в очередной раз наглядно демонстрируют фальшивость призывов армянской стороны к разрешению нагорно-карабахского конфликта мирным путем и стремление Армении скрыть свою оккупационную и агрессивную политику.
«Данной преднамеренной атакой Армения вновь наглядно подтверждает, что именно она является стороной-агрессором, и её попытки прикрываться созданным ею же на оккупированных территориях Азербайджана бутафорским режимом абсолютно несостоятельны», - подчеркивает внешнеполитическое ведомство.
МИД отмечает, что убийство солдата Государственной пограничной службы, охраняющего международно признанные границы Азербайджана, «является преступлением, и ответственность за это кровавое деяние лежит на армянской стороне». «Армения должна осознать ответственность за все совершенные ею преступления и то, что ее действия не останутся без ответа», - говорится в заявлении.
А.Азизов
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