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ТЭК 08.01.2020 15:41

Поставки газа в Грецию и Северную Македонию уже идут через "Турецкий поток" - Минэнерго РФ

Министр энергетики РФ Александр Новак перед торжественной церемонией ввода в эксплуатацию газопровода "Турецкий поток" встретился с министром энергетики и природных ресурсов Турции Фатихом Донмезом.

"Окончание строительства газопровода является событием мирового масштаба, подчеркивающим интенсивность и поступательное развитие российско-турецкого взаимодействия, особенно на уровне лидеров двух стран", - отметил Новак.

"Благодаря слаженной работе российской и турецкой сторон поставки природного газа по "Турецкому потоку" в Болгарию, Грецию и Северную Македонию уже начались", - приводит министерство энергетики РФ слова министра.

"Энергетическое взаимодействие России и Турции переживает подъем и поступательно развивается по всем направлениям. Уверен, что "Турецкий поток" внесет существенный вклад в энергобезопасность не только Турции, но и стран Южной и Юго-Восточной Европы, повышая их энергетическую устойчивость. Турция, в свою очередь, остается одним из крупнейших покупателей российского природного газа", - заверил глава Минэнерго России.

Кроме того, важной вехой в укреплении российско-турецкого энергетического взаимодействия является ведущееся в Турции строительство АЭС "Аккую", первый энергоблок которой планируется завершить к 2023 году, отметил Новак. Параллельно ведутся подготовительные работы по второму и третьему блоку этой станции.

Глава Минэнерго России также выразил уверенность в дальнейшем поступательном развитии сотрудничества и в других сферах энергетики стран - в частности, в электроэнергетической и угольной отраслях. "Турция является крупным импортером угля, и российские компании традиционно занимают лидирующие позиции среди иностранных поставщиков. По итогам 2019 года из России в Турцию было поставлено около 9 млн т угля", - сказал он.

Газопровод "Турецкий поток" (TurkStream) напрямую соединяет газотранспортную систему Турции с крупнейшими запасами газа в России и обеспечивает надежные поставки энергоресурсов в Турцию, Южную и Юго-Восточную Европу. "Турецкий поток" позволит поставлять в регион до 31,5 млрд куб. метров природного газа в год. Газопровод работает уже с 1 января 2020 года, обеспечивая поставки российского газа в Болгарию и на запад Турции взамен ранее использовавшегося Трансбалканского маршрута (через Украину, Молдавию, Румынию).

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Тэги: ТУРЦИЯ, РОССИЯ, ГАЗ, ПОСТАВКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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