Иран отказывается передавать бортовые самописцы самолета "Международных авиалиний Украины" (МАУ) Boeing 737-800, потерпевшего крушение под Тегераном, производителю для исследований, сообщило иранское информационное агентство Mehr.
"Мы не передадим "черный ящик" производителю и американцам", - заявил глава Организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде, которого цитирует СМИ.
Он уточнил, что страна, в которую будут переданы самописцы для расшифровки, пока не выбрана.
Абедзаде подчеркнул, что причина аварии не будет раскрыта до завершения анализа данных "черного ящика".
Ранее иранский государственный вещатель IRIB сообщил, что на месте падения самолета были обнаружены оба бортовых самописца украинского самолета.
Boeing-737 авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран - Киев, разбился рано утром в среду при вылете из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа, все они погибли.
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил, что среди погибших - 11 граждан Украины (среди них 9 членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, 4 - Афганистана, по 3 - ФРГ и Великобритании.
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