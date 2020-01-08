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Транспорт и связь 08.01.2020 15:44

Самолеты "Белавиа" будут временно облетать Ирак и Иран

Самолеты авиакомпании "Белавиа" будут временно избегать воздушного пространства Ирака и Ирана из-за ситуации, сложившейся в ближневосточном регионе.

"Наши самолеты будут облетать Иран и Ирак до выяснения обстоятельств катастрофы", - сообщили агентству "Интерфакс-Запад" в пресс-службе компании .

В "Белавиа" уточнили, что на данный момент единственное направление, при котором ее самолеты проходят по территории Ирака и Ирана - это чартерный рейс Минск-Дубай, выполняемый раз в неделю. Следующий рейс запланирован на 10 января.

Как сообщалось, самолет Boeing-737 авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился утром в среду после взлета из аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли.

Ранее в среду также стало известно, что Иран нанес ракетные удары по военным базам США в Ираке. Операция, названная "Мученик Сулеймани", была осуществлена в ответ на гибель 3 января в Ираке иранского военачальника Касема Сулеймани в результате спецоперации американских военных.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, БЕЛАВИА, ИРАН, ПОЛЕТЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]