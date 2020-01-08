Самолеты авиакомпании "Белавиа" будут временно избегать воздушного пространства Ирака и Ирана из-за ситуации, сложившейся в ближневосточном регионе.
"Наши самолеты будут облетать Иран и Ирак до выяснения обстоятельств катастрофы", - сообщили агентству "Интерфакс-Запад" в пресс-службе компании .
В "Белавиа" уточнили, что на данный момент единственное направление, при котором ее самолеты проходят по территории Ирака и Ирана - это чартерный рейс Минск-Дубай, выполняемый раз в неделю. Следующий рейс запланирован на 10 января.
Как сообщалось, самолет Boeing-737 авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился утром в среду после взлета из аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли.
Ранее в среду также стало известно, что Иран нанес ракетные удары по военным базам США в Ираке. Операция, названная "Мученик Сулеймани", была осуществлена в ответ на гибель 3 января в Ираке иранского военачальника Касема Сулеймани в результате спецоперации американских военных.
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