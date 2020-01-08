Глава МИД Франции призывает к сдержанности после иранских ударов по объектам США в Ираке

Франция осудила удары Ирана по военным объектам в Ираке, где размещены силы США, и призвала к деэскалации ситуации в ближневосточном регионе.

"Приоритетом сейчас - более, чем когда-либо ранее, является деэскалация. Франция сохраняет решимость работать, чтобы снизить напряженность, и она поддерживает контакты со всеми сторонами, чтобы побудить их к сдержанности и к ответственности", - заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.

В ночь на среду иранский Корпус стражей Исламской революции нанес ракетный удар по двум военным объектам в Ираке, на которых размещены силы возглавляемой США коалиции по борьбе против террористической группировки ИГ (запрещена в РФ). Это стало ответом Тегерана на убийство в ходе американской спецоперации близ Багдада командующего иранским спецподразделением "Кудс" Касема Сулеймани.