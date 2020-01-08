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Дальнее зарубежье 08.01.2020 19:15

Глава МИД Франции призывает к сдержанности после иранских ударов по объектам США в Ираке

Франция осудила удары Ирана по военным объектам в Ираке, где размещены силы США, и призвала к деэскалации ситуации в ближневосточном регионе.

"Приоритетом сейчас - более, чем когда-либо ранее, является деэскалация. Франция сохраняет решимость работать, чтобы снизить напряженность, и она поддерживает контакты со всеми сторонами, чтобы побудить их к сдержанности и к ответственности", - заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.

В ночь на среду иранский Корпус стражей Исламской революции нанес ракетный удар по двум военным объектам в Ираке, на которых размещены силы возглавляемой США коалиции по борьбе против террористической группировки ИГ (запрещена в РФ). Это стало ответом Тегерана на убийство в ходе американской спецоперации близ Багдада командующего иранским спецподразделением "Кудс" Касема Сулеймани.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]